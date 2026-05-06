Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulundu. Yapılan güvenlik kamera görüntülerinde Huseynova'nın vapura bindiği anlara ait görüntülere ulaşıdı. Ancak genç kadının Beşiktaş'ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Kadının son anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı. (DHA)