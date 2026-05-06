Artvin'de heyelan! Kaya parçaları düştü
Artvin'de Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yol kapandı. Heyelan sebebiyle park halindeki bir TIR da hasar gördü. Yol 2 saatin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
AA'da yer alan habere göre yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun 33. kilometresi ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.
TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI
İHA'nın haberine göre heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve yol açma çalışmalarına başlandı. Yol 2 saatin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.
