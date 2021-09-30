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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asansör tartışmasında komşusunu böyle vurdu!
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Asansör tartışmasında komşusunu silahla vurma anı kamerada!

Diyarbakır'da iki komşu oturdukları apartmanın asansöründe tartıştı. İddiaya göre asansöre binme nedeniyle çıkan tartışma sokağa taştı. Şahıslardan biri sokak ortasında belinden çıkardığı tabancayla komşusunu ağır yaraladı. Silahlı saldırı anı ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Asansör tartışmasında komşusunu böyle vurdu!
Asansör tartışmasında komşusunu böyle vurdu!
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İHA

Diyarbakır'da iki komşunun asansör tartışması kanlı bitti. Silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, M.B. (56) iş yerine yakın olan evinden ayrılarak asansöre bindi. Bu sırada komşusu M.D. ile arasında asansöre binme nedeniyle tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma M.B.'nin iş yerine kadar devam ederken, komşusu belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan M.B. ağır yaralanırken, kurşunlar olay yerinden geçen H.İ. (17) isimli gencin tişörtünden girerek teğet geçmişti. O saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından kaçan M.D., Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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