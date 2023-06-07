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Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de intihar eden kadının erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı
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Asılı bulunmuştu! Erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de evinde ölü bulunan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ifadesi alınıp serbest bırakılan erkek arkadaşı Serkan Ö. yeniden gözaltına alındı. İddialara göre Yılmaz, ölmeden önce erkek arkadaşını arayarak intihar edeceğini söylemişti. Erkek arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gitmiş ve genç kadın doğalgaz borusunda asılı bulunmuştu

Ataşehir'de intihar eden kadının erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

Ataşehir’deki evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı.

Ve bu tartışmanın ardından Serkan Ö. evden ayrıldı. Bir süre sonra erkek arkadaşını aradığı iddia edilen Yılmaz, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine Serkan Ö., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İFADESİ ALINDI

İçeri giren itfaiye ekipleri ve polis genç kadının doğalgaz borusunda asılı cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bunun üzerine Yılmaz’ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SOL KOLUNU NASIL KIRMIŞTI

Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım" dedi. Genç kızın kendisini görüntülü aradığını söyleyen Serkan Ö., intihar edeceğini söyleyince, polis ve ambulansı aradığını iddia etti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede, Çilem Büşra’nın boynunda boğulmaya bağlı telem izleri bulundu. Adli vakalarda, iple boğulma ya da intihar olaylarında boyunda ortaya çıkan izlere ‘telem izi’ deniliyor. Bu gelişmenin ardından Serkan Ö. bir kez daha gözaltına alındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci kez gözaltına alınan Serkan Ö., işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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