        SON DAKİKA: Astsubay çavuştan 7 gün sonra acı haber | Ordu haberleri | Son dakika haberleri

        Astsubay çavuştan 7 gün sonra acı haber!

        Erzincan'da, 23 Şubat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti

        Giriş: 02.03.2026 - 08:43
        Astsubay çavuştan 7 gün sonra acı haber!
        Erzincan'da alınan bilgiye göre, 23 Şubat gecesi 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Acı haber, ailesi ve silah arkadaşları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Başkök’ün cenazesinin, 3 Mart Salı günü memleketi Ordu’nun Gökömer Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti

        #ordu
        #Son dakika haberler
