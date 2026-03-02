Erzincan'da alınan bilgiye göre, 23 Şubat gecesi 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haber, ailesi ve silah arkadaşları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Başkök’ün cenazesinin, 3 Mart Salı günü memleketi Ordu’nun Gökömer Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.