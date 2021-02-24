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Avrupa havacılık sektörünün yeni devleri: Türkiye ve Rusya!

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde, Türkiye ve Rusya'nın Avrupa’daki iki büyük havacılık gücü olduğu ifade edildi. 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400’den fazla havaalanındaki yolcu istatistikleriyle yapılan araştırmayla bu sonuca varıldığı belirtildi.

Rusya ve Türkiye: Son dakika: Avrupa havacılık devleri arasında iki yıldız
Avrupa havacılık sektörünün yeni devleri: Türkiye ve Rusya!
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HABERTURK.COM

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde, 2020 yılında Avrupa'da havacılık sektöründe Türkiye ve Rusya'nın iki büyük gücü olduğu ifade edildi.

Simon Calder tarafından kaleme alınan haberde, "Avrupa havacılık sektöründe uzun yıllar boyunca üç şey kesindi. En çok uçuşa İngiltere sahipti, Londra en iyi bağlantılara sahip kentti ve Heathrow da yolcu sayısı açısından en işlek havalimanıydı" ifadeleri kullanıldı.

Havacılık alanında yayın yapan Anker Report’un Editörü Ralph Anker’ın yaptığı araştırmanın sonucuna göreyse koronavirüs salgını bu durumu bozmuş gibi göründüğü belirtildi.

Anker, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400’den fazla havaalanındaki yolcu istatistikleriyle yaptığı ve bunu 2019’daki aynı dönemle karşılaştırdığı araştırmasında, Avrupa’da iki büyük havacılık gücü olduğu sonucuna vardı. Buna göre de Türkiye bariz şekilde liderken arkasından da Rusya geliyor.

BÜYÜK DÖRTLÜNÜN HİÇBİRİ İLK ALTIDA BULUNMUYOR

Tek tek havaalanları istatistiklerine bakıldığında salgının Batı Avrupa havacılık sektörüne vurduğu darbe daha net görülüyor.

İstanbul'un yeni havalimanı trafik yoğunluğunun yüzde 69'unu kaybetse de rakiplerinin yine de açık ara önünde olduğu, arkasından da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geldiği belirtildi. Avrupa’daki tüm havalimanları içinde üçüncü sırada Antalya Havalimanı yer alıyor.

Sonraki üç sırayı Moskova üçlüsü Sheremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo Havalimanları paylaşıyor.

Yani Batı Avrupa’nın "büyük dörtlüsünden" hiçbiri ilk altıda değil.

Londra Heathrow yedinci sırada, arkasından da Paris ve Amsterdam geliyor. Frankfurt 12., Madrid 14. ve Atina 15. sırada yer alıyor.

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