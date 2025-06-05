Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.

Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu.

ECB'den yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına şu anda yaklaşıldığı belirtildi.

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ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Açıklamada ayrıca ECB yetkililerinin son enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre ECB manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 2, 2026'da yüzde 1.6 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

ECB açıklamasında mart ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla 2025 ve 2026 yılları için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonların sebebinin ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki daha düşük tahminler ve Euro'nun güçlenmesi olduğu ifade edildi. .