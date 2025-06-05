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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        İki gün önce Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2'lik hedefin altına gerilediğinin açıklamasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece son 9 toplantının 8'inde faiz indirim kararı almış oldu. Bugün kararla beraber yayımlanan projeksiyonlarda ECB yetkililerinin 2025 ve 2026 yılı enflasyon beklentilerinde 0.3'er puanlık düşüş yaşandığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:32
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        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

        Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.

        Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu.

        ECB'den yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına şu anda yaklaşıldığı belirtildi.

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        ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

        Açıklamada ayrıca ECB yetkililerinin son enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre ECB manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 2, 2026'da yüzde 1.6 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

        ECB açıklamasında mart ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla 2025 ve 2026 yılları için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonların sebebinin ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki daha düşük tahminler ve Euro'nun güçlenmesi olduğu ifade edildi. .

        Yayımlanan tahminlere göre Euro Bölgesi'nde enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyonun ise 2025'te ortalama yüzde 2.4, 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 1.9 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

        ECB yetkililerinin büyüme tahmini ise mart ayına göre değişmeyerek 2025 yılı için yüzde 0.9, 2026’ için yüzde 1.1 ve 2027 için ise yüzde 1.3 olarak korundu.

        MAYISTA HEDEFİN ALTINA İNDİ

        Salı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.

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