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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Avukat Fırat Epözdemir'e tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Avukat Fırat Epözdemir'e tahliye kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:38
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        Fırat Epözdemir'e tahliye kararı
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