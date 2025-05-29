Avukat Fırat Epözdemir'e tahliye kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:38 facebook

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