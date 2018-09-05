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Avusturya'da Efgani Dönmez'in tweeti kriz yarattı

Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Türk kökenli milletvekili Efgani Dönmez’in Twitter hesabında yaptığı paylaşım kriz oldu. Kadına yönelik hakaret olarak değerlendirilen tweet sonrası Dönmez Meclis grubundan çıkarıldı

05.09.2018 - 06:23 | Güncelleme:

ÖVP’li milletvekili Efgani Dönmez, Berlin Eyalet Müsteşarı Sawsan Chebli’ye yönelik cinsiyetçi ifadeler içeren paylaşımda bulunmakla suçlandı. ÖVP Genel Başkanı ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Dönmez’in paylaşımını kadına yönelik hakaret olarak değerlendirdi. Başbakan Kurz, Dönmez’i partisinin meclis grubunda istemediğini belirterek, gruptan çıkardı.

Ali Varlı'nın Hürriyet'teki haberine göre, Başkan Kurz, Asya gezisinden döner dönmez partisinin Meclis Grup Başkanı August Wöginger ile bir araya geldi. Wöginger’e direktif veren Kurz, Dönmez’in parti meclis grubundan atılmasını istedi. Başbakan Kurz, Dönmez’e ilişkin kararıyla ilgili, “Politikacılar cinsel içerikli hakaretlerin kabul edilmeyeceğini bilmeli. Yeni ÖVP’de bunların yeri yok” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, Köln’de yaşayan Ali Utlu adlı Twitter kullanıcısının, Arap kökenli Sawsan Chebli’nin müsteşarlıkta yetersiz olduğuna ve nasıl bu göreve geldiğine ilişkin eleştirel paylaşımına yaptığı yorumda, cinsiyetçi imada bulunmuştu. Tepkiler üzerine Dönmez, Twitter’dan ikinci bir paylaşım yaparak hatasını kabul etmiş, zayıf bir anında mesajı paylaştığını belirterek özür dilemişti. Ancak istifa etmemişti.

DÖNMEZ, MEDYA VE SOLCULARI SUÇLADI

Partisinin meclis grubundan atılmasından sonra açıklamalarda bulunan Efgani Dönmez, Twitter’daki paylaşımının cinsiyetçi olmadığını iddia etti. Dönmez, partisinden atılmasının sorumlusu olarak da medya ve solcuları gösterdi. Dönmez “Benim son aylarda yaptığım çalışmalar değerlendirilmeliydi. Medya ve solcular bilinçli olarak paylaşımı büyüttüler. Kesinlikle milletvekili olarak kalacağım ve mecliste bağımsız olarak çalışmalarımı sürdüreceğim. Parti baskı altında kaldı” dedi.

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