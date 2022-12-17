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Haberler Gündem Çevre Ayder Yaylası için yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı - Son dakika
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Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Rize'de bulunan Ayder Yaylası için Resmi Gazete'de yeni karar yer aldı. Buna göre; Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Koordinatlar da Resmi Gazete'de verildi

Ayder Yaylası için yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı - Son dakika
Ayder Yaylası için yeni karar!
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HABERTURK.COM

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, sit alanı statüsündeki Ayder Yaylası'nın korunması için adım atıldı.

Resmi Gazete'de "Rize İli Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kararnamede koordinatlar da belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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