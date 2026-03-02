Canlı
Habertürk
Habertürk
        Aydında erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

        Giriş: 02.03.2026 - 12:13
        Genç kız bıçaklanarak öldürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI

        Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üvey babasının şiddetine uğrayan çocuğun annesi: En ağır cezayı almasını istiyorum

        Kayseri'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı 9 yaşındaki M.E.T.'nin annesi Şerife G., yaşananları DHA'ya anlattı. Şerife G. "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. (DHA)    

        #Aydın
        #Son dakika haberler
