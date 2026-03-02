Aydında erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Giriş: 02.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI
Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ