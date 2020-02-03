Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı (25) damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan sanık uzman doktor Özgür T. (46),yarın üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşma öncesi Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Karaman’ın kanında bulunan ilaçlardan Fentanil ve Padlı ilaçların Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu maddelerden olduğu belirtildi.

“ÖLDÜRÜCÜ DÜZEYDE VAR”

Fentanil isimli ilacın şiddetli ağrıların tedavisinde kullanıldığına dikkat çekilen raporda, bu ilacın Karaman’ın kanında öldürücü düzeyde olduğu bildirildi. Propofol adlı ilacın ise “suistimal edilme düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu” vurgulandı. Yani rapor, Karaman’ın ölümüne neden olan asıl maddenin Fentanil isimli ilaç olduğunu ortaya koydu.

"UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN DE CEZALANDIRILMALI"

Raporu değerlendiren Karaman Ailesi'nin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, sanık Özgür T.’nin “uyuşturucu madde ticareti” suçundan da cezalandırılmasını gerektiğini söyledi. “Davaya konu cinayet mahallinde Propofol içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, Fentanil içeren herhangi bir enjektör yahut ampulün bulunamamış olması, Ayşe'nin ölümünün cinayet olduğunu ve delillerin karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YARIN YAPILACAK

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Ankara Çankaya'daki evinde ölü bulunmuştu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında doktor Özgür T., hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Davanın üçüncü duruşması yarın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.