Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bağcılar'da çekici dehşet saçtı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da çekici dehşet saçtı: 4 yaralı

        Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, 4 kişiyi yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:46 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağcılarda çekici kontrolden çıktı: 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, 4 kişiyi yaraladı.

        PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

        Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi'nde 15.00 sıralarında yaşandı. Yokuş aşağı caddede seyreden çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi. Dehşet saçan çekici park halinde bulunan bir kamyona çarparak durabildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkartmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık uğraşı sonucu çıkartılan sürücü hastaneye sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraşta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire tutuklandı

        (AA) - Kahramanmaraşta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021de henüz 5 günlü...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!