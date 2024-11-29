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        Haberler Gündem Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, görevden uzaklaştırıldı

        Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. DEM'li Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı, yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:09
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        Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.

        Bakanlık açıklamasında, bu kapsamda, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildi

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