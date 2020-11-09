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Cuma piyasaların kapanmasının ardından bu sabaha kadar geçen süre ekonomi yönetiminde büyük fırtınalara sahne oldu. Önce Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Ardından dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı.

Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.36'ya geriledi. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL 9.96'ya düştü.

Normalde kurların seyrinde ABD seçimleri ve koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyordu ancak son yaşanan olaylar yurtiçi gündemin ağırlık kazanmasına yol açtı.