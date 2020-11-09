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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, akşam saatlerinde Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım'' yazdı.

TEYİT EDİLDİ

Söz konusu paylaşım Habertürk’ün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından teyit edildi.

Bakan Albayrak mesajında bu kararı sağlık gerekçeleriyle aldığını belirtti. Albayrak bundan sonraki süreçte zamanını annesi, babası, eşi ve çocuklarına ayıracağını kaydetti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

''Kamuoyunun dikkatine

Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin...

Berat Albayrak'''

İŞTE O PAYLAŞIM

TWITTER HESABINI DONDURDU

Bakan Albayrak, Twitter hesabını ise dondurdu.



İstifanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir bilgi yok.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI GELDİ

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı ''Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.''

— Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) November 8, 2020

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ''Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz'' paylaşımında bulundu.

— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan sosyal medyadan konuyla ilgili ilk paylaşımı yapan isim oldu. Sayan, twitter hesabından ''Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var.'' diye yazdı.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

Ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, twitter hesabından Berat Albayrak'a destek mesajı attı. Şahin ''Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken @BeratAlbayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir.'' paylaşımında bulundu.

— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 8, 2020

Ağrı Belediye başkanı Savcı Sayan ''K.Denizi 3bin metre delen Akdenize demir atan Trakyada gaz Agri Erzurum'da altin rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umdum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi'' yazdı.

— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) November 8, 2020

TCMB BAŞKANI CUMA GÜNÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Döviz piyasalarındaki dalgalanmanın ardından Cuma günü de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı. TCMB, son toplantısında piyasada yatırımcının faiz artışı beklentisini terse çevirmiş sonrasında dış politik tansiyonla birlikte dolar ve euro hızla yükselişe geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevinden alınarak, yerine eski maliye bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Naci Ağbal getirildi. Kararnamenin ardından TCMB'de devir teslim Cumartesi günü gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı. Bali, Linkedin hesabında iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı.