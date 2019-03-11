Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı büyüme verilerini yorumladı. Bakan Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısına ve küresel daralmaya rağmen 2001 ve 2008 yılındakine benzer bir durum gerçekleşmediğini belirtti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2018 son çeyrek büyümesi % -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir." dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 11, 2019

Albayrak, "Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işaretidir." derken, artan ihracat ve turizm gelirlerinin büyümeyi besleyecek ana kalemler olacağını vurguladı ve "2019’a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP’te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

"Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz." diyen Bakan Albayrak, "Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu