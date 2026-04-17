Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği tehdit ediyor | Dış Haberler

        Son dakika: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği tehdit ediyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Fidan, "İran'da ateşkesin kalıcı sağlanması ve barış ilan edilmesi temennimizdir. İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği tehdit ediyor. Uluslararası toplum buna dur demeli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği tehdit ediyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, "İran'da ateşkesin kalıcı sağlanması ve barış ilan edilmesi temennimizdir. İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği tehdit ediyor. Uluslararası toplum buna dur demeli" açıklamasını yaptı.

        Fidan, "Adil olmayan bir uluslararası sistem krizleri çözemez, sadece erteler, derinleştirir" dedi.

        Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

        "Hiçbir coğrafya geride bırakılmamalı. Bugün hakkaniyetli bir paylaşım yolu bulunamazsa 10 yıl sonra düzen çok daha yıkıcı olacaktır.

        Coğrafyamız eş zamanlı krizlerin baskısı altında. Arabuluculuk görevini yürüten ender ülkelerden biri Türkiye'dir. Görevimiz arabuluculuğun da ötesinde. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bölgemizin savaşlara tahammülü yok.

        Bölgemizdeki tüm sorunların temel kaynağı olan Filistin'de iki devletli çözümü hemen hayata geçirmeliyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
