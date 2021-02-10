SON DAKİKA: Okullar yüz yüze açılacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama: Risk...

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması 0:00 / 0:00

Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yüz yüze eğitim yapılacak mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.

Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.