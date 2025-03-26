Bakan Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tüketici enflasyon beklentileri anketi sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.