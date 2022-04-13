Bakan Soylu, sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı 0:00 / 0:00

DHA

Bakan Soylu "Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir." dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa´da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir."

İSTANBUL'DA ETRAFA TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı (25), "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim" dedi. Hamza Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.