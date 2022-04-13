Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! Flaş gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

YOL KENARINA SANDALYE ATINCA UYARILDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı.

Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi.

"ERKEK OLAN BURAYA GELSİN"

Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri biten şüphelinin adliyeye sevk edildi.