İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli de serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.