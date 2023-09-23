Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Yerlikaya: 4 ilde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

        Bakan Yerlikaya: 4 ilde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ilde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #göçmen kaçakçısı
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro