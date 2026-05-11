İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerden; 133’ü tutuklanırken, 91’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis’te gerçekleştirilen operasyonlarda umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamanın devamında, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.