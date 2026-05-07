        Bakanlık duyurdu! Artvin merkezli 22 ilde operasyon: 23 tutuklama

        Bakanlık duyurdu! Artvin merkezli 22 ilde operasyon: 23 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Artvin merkezli 22 ilde, silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı" denildi

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:17
        67 milyonluk operasyon: 23 tutuklama
        Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 22 ilde, silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde: silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik, Artvin merkezli toplam 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda operasyonlar sonucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 adet arsa, 4 adet daire ve 8 adet araca el konuldu.

        Açıklamanın devamında, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç odaklarına ve suçlulara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, MASAK’ımızı, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi

