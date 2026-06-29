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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

        Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        FECİ KAZA

        AA'daki habere göre olay; Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Murat Çakır'ın kullandığı otomobil, Osman E. (67) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakır (36) ile aynı araçtaki Fatih Enes Memiş'in (29) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Kazada her iki araçta bulunan Hüseyin D (31), sürücü Osman E. ve eşi Sariye E. (68) ağır yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.

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