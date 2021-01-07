DHA

Van'da balıkçılık yapan kişi, iddiaya göre, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşlarıyla birlikte pişirip, yedi. Balon balığını yiyerek, zehirlendiği öne sürülen 3 kişiden Kemal İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, zehirlenen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın 28 Aralık'ta meydana geldiği, balık zehirlenmesi şüphesiyle Kemal İpek'in Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisinin yapıldığı ve otopsi bulgusu olarak karaciğerde değişiklik görüldüğü belirtildi. Olay sonrası yakınlarının ifadelerinin alındığı ve buna göre 3 kişinin yediği balığın ardından fenalaşarak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fırıncı İpek'in hastanede öldüğü ve diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastanede tedavileri yapılan kişilerden alınan kanlar ise incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek ve balık zehirlenmesi için detaylı araştırma yapılacak.