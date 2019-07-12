La Liga ekiplerinden Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini açıkladı! Katalan ekibi, sosyal medya hesabından bir video ile transferi duyururken "Bunu bekliyordunuz" ifadelerine yer verdi.

Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde 120 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Griezmann için Barcelona, bu feshi maddesini ödeyecek.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2019

Katalan ekibi Fransız yıldız ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Ayrıca Griezmann ile yaptığı sözleşmeye yine bir serbest kalma maddesi koyan Barça, 28 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedelinin 800 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Atletico Madrid'e 2014 yılında Real Sociedad'dan transfer olan Griezmann, Madrid ekibiyle çıktığı 256 maçta 133 gol kaydetmişti.

Griezmann, son dünya şampiyonu Fransa'nın da Rusya 2018'de kazandığı zaferin de mimarlarından biriydi.