İstanbul’da geçtiğimiz yıl Sırp Skaljari suç örgütü lideri Jovan Vukotic’in öldürülmesiyle ilgili “Kırmızı Bülten”le aranan Yakup Doğan, yakalandığı Gürcistan'dan Türkiye’ye iade edildi. Barış Boyun grubu üyesi olduğu iddia edilen şüpheli saldırıda motosikleti kullanan kişi olarak aranıyordu.

Şişli, Mecidiyeköy’de geçtiğimiz yıl, 8 Eylül’de otomobille seyir halindeki Jovan Vukotic silahlı saldırıya uğradı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sırbistan ve Karadağ’da etkin olan Skaljari çetesinin elebaşı olan Sırp kökenli Vukotic saldırıda yaşamını yitirdi. Motosikletli saldırganlarca gerçekleşen saldırı sonrasında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

SIRP ÇETE SAVAŞLARI

Araştırmalarda, Vokatic'in lideri olduğu çete ile Sırp kökenlilerden oluşan Kavac suç örgütü arasında husumet olduğu anlaşıldı. Saldırının arkasında da Kavac suç grubunun olduğu belirlendi. Polisin tespitine göre, Kavac yöneticileri, Jovan Vukotic’in öldürülmesi için bazı şüphelilerle anlaştı. Cinayetin izleri Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne uzandı.

KIRMIZI BÜLTEN

Titiz bir çalışma yapan Organize polisi, olayı kısa sürede aydınlattı. Silahlı saldırıyı düzenleyen tetikçi ve arkasındaki şüphelileri tek tek belirlendi. Çalışmaların ardından 19 Ekim 2022’de düzenlen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Dosyada, saldırıda motosikleti kullanan Yakup Doğan’ın da ismi vardı. Ancak şüphelinin Gürcistan’a kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine Gürcistan’daki yetkililere bilgi verildi. Doğan hakkında İnterpol'den “Kırmızı Bülten” talebi yapıldı.