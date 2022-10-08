Barış Pınarı harekatının 3'üncü yıldönümü 0:00 / 0:00

AA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti, uygulanan istihdam ve kalkınma projeleriyle geri dönüşler hız kazandı, Türkiye'den gelenlerle bölge nüfusu 250 bine ulaştı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019da Barış Pınarı Harekatını başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatını başlattığını duyurdu.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Harekatla 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı. AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatıyla terörden kurtarılan bölgede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları derledi.

GERİ DÖNÜŞLERİ TEŞVİK İÇİN ADIMLAR ATILDI Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı. Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri hayata geçirdi. Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi. Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

20 SAĞLIK TESİSİ HİZMETTE Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, bir fizik tedavi merkezi, bir kan ve talasemi merkezi ve 3 aşı merkezi ile bir PCR laboratuvarı ve 2 mobil klinik bulunuyor. Son 3 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı.

485 OKULDA 49 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR Bölgede Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 485 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 49 bin öğrenci dersbaşı yaptı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda Suriye Geçici Hükümetinin belirlediği müfredat işleniyor.

ABD VE RUSYA SÖZLERİNDE DURMADI Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı. Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 3 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNE DÖNENLER HAYATLARINDAN MEMNUN Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ı 2015te işgal etmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Basel el-Ömer, harekat sonrası memleketine döndü. Ömer, ilçede hayatın normale döndüğünü ve terörün izlerinin silindiğini belirterek, "İlçenin özgürlüğüne kavuşmasının ardından hayatımız yeniden güzelleşmeye başladı. Tarlamı tekrar ekmeye başladım." dedi. Tel Abyadlı İsmail el-Suhni de YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeyi işgal etmesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, Barış Pınarı Harekatı sayesinde yıllar sonra evine kavuştuğunu söyledi. Suhni, Tel Abyad Yerel Meclisinin harekatın birinci yılında ilçedeki eksiklikleri peyderpey gidermeyi başardığını ifade etti. Meclis'in sağladığı çalışma fırsatından yararlandığını kaydeden Suhni, "Yerel meclise bağlı ticaret odasında çalışıyorum. Türkiye'deyken protez diş bölümünden mezun oldum." şeklinde konuştu.

