Markete gidecekler bu saatlere dikkat!

Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal salgını! 0:00 / 0:00

AA

Hastaneye başvuranların büyük bölümü, serum tedavisinin ardından taburcu edilirken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

AA'nın haberine göre, ekiplerce şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alınarak laboratuvara gönderildi. İlçede mahalle çeşmeleri de belediye ekiplerince kapatıldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ishal vakalarındaki artış nedeniyle belediye ve sağlık ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontrollerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Çakır, "Konuyla ilgili net bir bulguya rastlanana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanılırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.