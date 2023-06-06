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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın çıktı!

Başkent'te bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın çıktı! Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor! - Güncel haberler
DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre Kahramankazan'da Bitik Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

İşçiler tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fotoğraf: AA

Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. Bu sırada bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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