Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali Gül hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 12:26 Güncelleme:
MİNİK ÇOCUK KURTARILAMADI
İHA'daki habere göre kaza; dün gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde Ö.A. idaresindeki plakalı otomobil, 1 yaşındaki Cumali Gül'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük Cumali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
