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HaberlerFutbolSon dakika! Bayern Münih, Tottenham'ı farklı yendi

Bayern Münih, Tottenham'ı farklı yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maç gününde Tottenham Hotspur ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. İzleyenlerin gole doyduğu karşılaşmayı Bayern Münih, farklı kazandı. Almanya temsilcisi, Tottenham'ı deplasmanda 7-2 yenerek B grubunda 2'de 2 yaptı

Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münig, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Almanya temsilcisi, Premier Lig ekibi karşısında üstün bir futbol sergileyip sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Tottenham, 12. dakikada Heung-Min Son ile öne geçti. Bayern'in cevabı gecikmedi. 15. dakikada Joshua Kimmich skoru eşitledi. 45. dakikada Robert Lewandowski, Bayern'i öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi. Serge Gnabry, ikinci yarıda Tottenham'ın umutlarını bitiren golleri attı. 53 ve 55. dakikalarda sahneye çıkan Alman yıldız, farkı 3'e çıkardı.

Hakem Clement Turpin'in VAR incelemesi sonrası verdiği penaltıyı 61. dakikada Harry Kane gole çevirdi ve farkı ikiye indirdi. Serge Gbnabry, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı. Robert Lewandowski, 87. dakikada farkı 4'e çıkardı. Gnabry, 87. dakikada dördüncü golünü attı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, 6 puanla grup liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 1 puanda kaldı. Grubun üçüncü maç gününde Tottenham, sahasında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Bayern Münih ise Olympiakos deplasmanına gidecek.

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