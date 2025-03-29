Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ile Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.

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