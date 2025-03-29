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        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 01:03
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ile Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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