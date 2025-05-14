Benzin fiyatlarına zam geldi
Benzinin litre fiyatına ortalama 1,5 TL zam geldi
Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1,5 TL zam geldi.
Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.79 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.43 TL
Motorin litre fiyatı: 45.05 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.77 TL
Motorin litre fiyatı: 45.38 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 48.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.89 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 48.06 TL
Motorin litre fiyatı: 46.91 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 48.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.40 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 48.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.15 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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