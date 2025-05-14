Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1,5 TL zam geldi.

Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 48.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.89 TL

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Trabzon

Benzin litre fiyatı: 48.06 TL

Motorin litre fiyatı: 46.91 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 48.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.40 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 48.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.15 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.