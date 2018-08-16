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Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı

Son dakika haberi... Akaryakıta bugünden itibaren ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak. Buna göre benzin 50 kuruş, motorin 45 kuruş ve LPG de 30 kuruş zamlandı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı böylelikle 6.80 - 6.85 TL aralığına çıktı. Motorin 6.20, LPG ise 3.80 civarından satılacak. Öte yandan, eşel mobil sistemde ise değişiklik yapılmayacak. Bundan sonra gelecek zamlar ÖTV'den indirilmeye devam edecek. Devletin eşel sistemle feragat ettiği vergi 5 Ağustos itibarıyla 1.75 milyar TL olmuştu

16.08.2018 - 08:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Akaryakıta bugünden itibaren ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak. Böylelikle benzinin litre fiyatı 59 kuruş, motorinin litre fiyatı 54 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı da 34 kuruş zamlandı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada zammın Tüpraş çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yapıldığı açıklandı. 

Yeni fiyatlara göre İstanbul'da benzinin litresi 6.80 - 6.85 TL, motorinin litresi 6.20 TL, LPG'nin litresi ise 3.80 TL civarından satılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil sistem ise devam edecek. ÖTV'ye yapılan bu zamdan sonra fiyatlarda meydana gelecek değişiklikler pompaya yansıtılmamaya devam edecek.

Hatırlanacağı üzere mayıs ayında akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisinde ( ÖTV) eşel mobil sistemine geçilmiş ve Maliye Eski Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada sistemi şöyle anlatmıştı;

"Bu sistemle petrol fiyatlarında ve kurda meydana gelebilecek değişimler karşısında vergi miktarları, değişimin yönüne bağlı olarak ters orantılı çalışacak. Herhangi bir şekilde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları yukarı giderse ve bu nedenle akaryakıta zam yapılması gerekirse bu miktar kadar vergi indirimi gerçekleştirilecek."

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 5 ağustos itibarıyla eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söylemişti.

Akaryakıt fiyatlarında son olarak 13 Ağustos tarihinde benzine 46, motorine 58 kuruş, LPG'de 37 kuruş zam yapılmış ancak artış ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.

 

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Yorumlar 74
  • Misafir 40 dakika önce
    Arabası olan düşünsün diyenlere gelsin ben esnafım, bir depo benzin 50TL farkediyorsa, ben de o farkı ürünüme yansıtmak zorundayım. Sadece yakıtı düşünürsek kira vs katmıyorum.
  • Misafir 41 dakika önce
    oy verenler düşünsün
  • Misafir 41 dakika önce
    varan millet sakarya yapan tek halk malesef
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