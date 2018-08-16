Akaryakıta bugünden itibaren ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak. Böylelikle benzinin litre fiyatı 59 kuruş, motorinin litre fiyatı 54 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı da 34 kuruş zamlandı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada zammın Tüpraş çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yapıldığı açıklandı.

Yeni fiyatlara göre İstanbul'da benzinin litresi 6.80 - 6.85 TL, motorinin litresi 6.20 TL, LPG'nin litresi ise 3.80 TL civarından satılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil sistem ise devam edecek. ÖTV'ye yapılan bu zamdan sonra fiyatlarda meydana gelecek değişiklikler pompaya yansıtılmamaya devam edecek.

Hatırlanacağı üzere mayıs ayında akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisinde ( ÖTV) eşel mobil sistemine geçilmiş ve Maliye Eski Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada sistemi şöyle anlatmıştı;

"Bu sistemle petrol fiyatlarında ve kurda meydana gelebilecek değişimler karşısında vergi miktarları, değişimin yönüne bağlı olarak ters orantılı çalışacak. Herhangi bir şekilde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları yukarı giderse ve bu nedenle akaryakıta zam yapılması gerekirse bu miktar kadar vergi indirimi gerçekleştirilecek."

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 5 ağustos itibarıyla eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söylemişti.

Akaryakıt fiyatlarında son olarak 13 Ağustos tarihinde benzine 46, motorine 58 kuruş, LPG'de 37 kuruş zam yapılmış ancak artış ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ