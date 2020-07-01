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HaberlerEnerjiSon dakika! Benzin ve motorine zam geldi
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Benzin ve motorine zam geldi

Benzinin litresine 11, motorinin litresine ise 10 kuruş zam geldi. Zamlar pompa satış fiyatına yansıyacak

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 11, motorinin litresine ise 10 kuruş zam geldi.

Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Söz konusu zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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