Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 26 Eylül 2018 tarihinden itibaren benzine 17 kuruş ve motorine de 16 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 26/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 17, motorinde 16 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ OTOMATİK FİYATLANDIRMA İSTİYOR

Öte yandan, Habertürk TV'nin haberine göre akaryakıt dağıtım sektörü devletten akaryakıtta otomatik fiyatlandırma uygulamasına dönüş istedi. Konu şimdi görüşülüyor, peki bu akaryakıtta pompa fiyatına zam anlamına mı geliyor?

Akaryakıtçılar son haftalarda Ankara'da yoğun bir mesai harcıyor. Önce bayiler enerji yönetimiyle görüştü, kar marjlarında artış istedi. Ardından dağıtım şirketleri Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir araya geldi. Akaryakıtta pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan eşel mobil uygulaması ve fiyat oluşumu konuşuldu.

Sektör temsilcileri akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlayan eşel mobil uygulaması devam ederken bir yandan da pompada yeniden otomatik fiyatlandırma istedi.

SEKTÖRÜN TALEBİ TÜKETİCİYE NASIL YANSIR?

Rafineri ve bayi dağıtım paylarının hesaplanmasında kullanılan baz fiyat artacak.

Firmaların kar marjı yükselmiş olacak ancak petrol ve dolar kurundan kaynaklı zamlar yine ÖTV'den karşılanacak. Ayarlamayla şimdilik pompaya yansımayacak. Eşel mobil sistemi devam ettiği sürece pompa fiyatı sabit kalacak.

Brent petrolün fiyatı dün itibarıyla 80 doları aşarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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