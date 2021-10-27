Benzine bu sefer indirim geldi

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Benzine 2 gün üst üste gelen 44 ve 28 kuruşluk zamların ardından bu sefer indirim geldi. Enerji Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruşluk indirim geldi.

— EPGİS (@trepgis) October 27, 2021

Söz konusu indirim dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından geldi. 3 gün önce 9.85 lirayla tarihi zirvesini gören dolar bugün 9.50 liranın altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı ise 86.5 dolardan 85.1 dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki 200 baz puanlık faiz indirimi öncesinde dolar/TL 9.26 civarındaydı. Dolardaki hızlı yükselişi benzim zamları takip etmişti.

Son indirimin ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8.50, İstanbul'da 8.42, İzmir'de ise 8.50 liraya gerileyecek.

