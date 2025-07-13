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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş, Devon Dotson'u kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, Devon Dotson'u kadrosuna kattı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona'da forma giyen Devon Dotson'u kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:57
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        Beşiktaş, Devon Dotson'u kadrosuna kattı
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        Siyah-beyazlı ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Beşiktaş GAİN Takımımız, Devon Dotson ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Devon Dotson’ı kadrosuna kattı."

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