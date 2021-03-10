Sergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakiplerine 2 puan fark atan lider Beşiktaş'ta yönetim şampiyonluğa odaklandı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; bu yüzden teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme uzatma görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı.

48 yaşındaki teknik adam ise bu durumdan şikayetçi değil. Beşiktaş'ta futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başarmak istiyor. Tüm konsantrasyonunu sahaya veren deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük güven duyan Beşiktaş taraftarına bir şampiyonluk daha yaşatmak amacında...

1 YILLIK SÖZLEŞMENİN DETAYI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görev süresi Mayıs 2022'de doluyor. Çebi bu yüzden Sergen Yalçın'a sezon sonu 1 yıllık sözleşme teklif edecek. Göreve geldiğinde takımı çalıştıran Abdullah Avcı ile yapılan 3 yıllık sözleşmeden şikayetçi olan Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlerle uzun süreli sözleşme yapma taraftarı değil. Bu arada Avcı ile tazminat konusunda hala anlaşma sağlanamadı.