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HaberlerFutbol

Son dakika! Beşiktaş'ta Abdullah Avcı şoku!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında yarın Braga ile oynayacağı karşılaşma için Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlı kafilede ağır gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı yer almadı. Avcı'nın tedaviye vereceği cevaba göre tıbbı açıdan uygun olması durumunda yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."

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