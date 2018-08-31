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Son dakika! Adem Ljajic Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Son dakika haberine göre; Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Ljajic'in 1 yıllık kiralık olarak siyah beyazlı ekibin kadrosuna dahil olacağı belirtildi

31 Ağustos 2018 Cuma, 09:02:10 | Güncelleme:

Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geliyor... beIN SPORTS, Ljajic'in İstanbul'a geleceğini ve 1 yıllık kiralık olarak siyah beyazlı ekibin kadrosuna dahil olacağını duyurdu. İşte Meris Dolovac'ın yaptığı Instagram paylaşımları:

Yıldız oyuncu, Beşiktaş formasını sırtına geçirdi. Ljajic'in bu fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Adem Ljajic kimdir?

Adem Ljajic, futbola ilk olarak 1998’de Josanica takımının alt yapısında başladı. Burada 7 sene kalan futbolcu, 2005 yılında ülkesinin köklü kulübü olan Partizan’ın altyapısına transfer oldu. Adem Ljajic, 2008 yılında gösterdiği performans sebebiyle as takıma yükseldi. Bu sayede profesyonel kariyerine başlayan Sırp futbolcu, 2 sezon boyunca 38 maçta forma giyip 9 gol attı. Partizan formasıyla yıldızını parlatan Adem Ljajic, 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer oldu.

Mor menekşelerde 3 sezon boyunca forma terletti ve bu süre içerisinde takımda değişilmez futbolculardan biri oldu. Toplamda 78 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında ligin bir başka güçlü ekibi Roma’ya transfer oldu.

Roma ile ilk sezonunda 30 maça çıkıp 6 gol atan Ljajic, ikinci sezonunda 44 maçta sahne alıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Inter’e kiralık olarak gönderildi. Ljajic bir sezon sonra ise 9 milyon Euro bedelle Torino'nun yolunu tuttu.

Doğum tarihi: 29 Eylül 1991
Doğduğu il: Novi Pazar
Yaş: 26
Boyu: 1,82 m
Uyruğu: Sırbistan
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sağ ayak
Oynadığı takımlar: Partizan, Fiorentina, Roma, Inter, Torino
Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    Şampiyon Beşiktaş, hayırlı olsun .
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