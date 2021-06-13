Ünlü İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Gianluigi Buffon'a teklif yapan takımlar arasında olduğunu söyledi.

Romano'nun verdiği bilgiye göre Beşiktaş'ın Buffon'a sözleşme teklifi yapan 5 takımdan biri olduğu ifade edildi. Juventus'tan ayrılarak yeni ve rekabetçi yeni bir yarışın içine girmek istediğini belirten Buffon'un futbola başladığı Parma'ya dönme ihtimalinin ise yüksek olduğu belirtiliyor.

Buffon'un Serie A'dan düşen Parma'yı yeniden beklenen başarılara imza attırabilmek için kulübe dönebileceği konuşulurken 43 yaşındaki file bekçisine teklif yapan diğer takımlar ise henüz netleşmedi.

1994 yılında Parma'da A takıma çıkan Gianluigi Buffon, kariyerinde 10 Serie A Şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 Fransa Şampiyonluğu'nun yanı sıra 1 kez de İtalya ile Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.