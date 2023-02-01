HABERTURK.COM

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılardan KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”

2016 yılında Konyaspor'a transfer olan ve yedi yıldır Türkiye'de top koşturan 25 yaşındaki futbolcu Konya'da havalimanında açıklamalar yapmış ve İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Konya'da çok güzel yıllar geçirdiğini belirten Hadziahmetovic, İngiltere'den de teklifler aldığını vurgulayarak "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuşmuştu.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.