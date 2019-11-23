Gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP kurultayı' ile ilgili görüştüğünü iddia eden yazısı siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratmıştı. Son dakika haberine göre, Turan Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce ise, "Gerekli zamanda gerekli açıklamaları yaptım" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilmişti. Görüşmede Erdoğan'ın, ismi açıklanmayan CHP'li siyasetçiye "CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği öne sürülmüştü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiası hakkında "Doğrudur" ifadesini kullanırken, kim olduğu konusunda "İsim vermek istemem" demişti.