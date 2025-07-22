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        Haberler Gündem Son dakika: Beyoğlu'nda 9 araç birbirine girdi! Yaralılar var

        Beyoğlu'nda 9 araç birbirine girdi! Yaralılar var

        Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:30
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        Beyoğlu'nda 9 araç birbirine girdi! Yaralılar var
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        Beyoğlu'nda, 2 İETT otobüsü ile 1 çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

        Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zincirleme trafik kazasında yaralanan, 2'si temizlik görevlisi toplam 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

        Görgü tanığı Hüseyin Demirci basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını anlattı.

        Otobüsün çöp kamyonunun ardından taksiler ile hafif ticari araçlara vurduğunu aktaran Demirci, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını söyledi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, İETT otobüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklemesi, ardından da çevredekilerin olay yerine gidiş anları yer alıyor.

        Öte yandan ekiplerin olay yerinde araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Tarlabaşı Bulvarı'nda kaza nedeniyle aksayan trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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