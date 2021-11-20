Biden'ın doktor raporu açıklandı 0:00 / 0:00

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Biden'ın bugün rutin kontroller için gittiği Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesine gitmesi sonrası doktoru O'Connor açıklama yayımladı.

Doktorun Beyaz Saray tarafından yayımlanan raporunda, fizik muayene ve kolonoskopi yapılan ABD Başkanı Joe Biden'ın görevine uygun olduğu ve sorumluluklarını herhangi bir sorun yaşamadan yerine getirebileceği kaydedildi.

Başkanın doktoru Kevin O'Connor, kolonoskopi sonucunda Biden'da kolayca çıkarılabilen "iyi huylu görünen bir polip" bulduğunu söyledi.

Doktor, "Histolojik değerlendirmenin önümüzdeki hafta başlarında tamamlanması bekleniyor. Başkan hiçbir zaman kolon kanseri olmadı" dedi.

O'Connor ayrıca Biden'ın reflü nedeniyle "boğaz temizleme" sıklığının ve şiddetinin arttığını ve bunun ayrıntılı bir muayeneyi gerektirdiğini söyledi. Bu muayenede tümör, ülser, kanser veya diğer ciddi durumlara rastlanmadı.

O'Connor, Biden'ın yürüyüşünün de geçmişe göre "anlaşılır şekilde daha sert ve daha az akıcı" göründüğünü yazdı. Doktor bunun sebebini omurganın aşınması ve yırtılmasına bağladı.

"MÜKEMMEL MUAYENE"

Hastane çıkışı gazetecilere poz veren Biden, "Mükemmel bir muayene oldu." ifadesini kullandı.

Biden, ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmış olmasından da büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.