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HaberlerGündemSon dakika... Bilecik'teki Harmankaya Kanyonu'nda 1 kişi kayıp

Bilecik'teki Harmankaya Kanyonu'nda 1 kişi kayıp

AA

Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasındaki Harmankaya Kanyonu'nda aşırı yağıştan suyun yükselmesiyle kaybolan kişinin bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor

bilecik 1 kişi kayıp

Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesiyle kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi.

Sağanağın durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.

Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.

Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada kurtulan 4 kişi, tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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