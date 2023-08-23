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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 23 Ağustos Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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